McTominay Napoli dal ritorno in campo al rinnovo | la tabella di marcia dei partenopei

Il centrocampista si è ripreso dall’infortunio e ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo. La società ha predisposto un programma di recupero per portarlo in forma prima della ripresa delle gare ufficiali. È previsto un monitoraggio costante delle sue condizioni fisiche e si sta lavorando per definire i passaggi necessari al rinnovo del contratto.

