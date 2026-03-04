Samsung tabella di marcia per la sostenibilità 2030 va ben oltre gli imballaggi riciclati

Samsung ha presentato la sua tabella di marcia per la sostenibilità fino al 2030, incentrata su tre principali aree: circolarità, gestione delle acque e biodiversità. La roadmap include obiettivi e strategie per ridurre l’impatto ambientale, andando oltre l’uso di imballaggi riciclati. La società conferma così il suo impegno a lungo termine in questi settori.

quadro sintetico della nuova roadmap di sostenibilità di samsung fino al 2030, con particolare attenzione a tre pilastri: circolarità, gestione delle acque e biodiversità. Il percorso è sviluppato per ampliare l’impegno verso pratiche più responsabili, oltre gli obiettivi legati ai soli prodotti, e per esaminare l’impatto ambientale delle operazioni globale dell’azienda. roadmap sostenibilità samsung 2030. Samsung sostiene di avere centrato tutti e quattro gli obiettivi stabiliti per il 2025, includendo l’aumento dell’uso di materiali riciclati e provenienti da fonti responsabili, il recupero e il riutilizzo di materiali derivanti dalle batterie dei dispositivi Galaxy precedenti, l’eliminazione della plastica monouso nelle confezioni e una riduzione dei rifiuti destinati alla discarica. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

