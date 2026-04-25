Pisacane rompe gli indugi | ballottaggi e scelte chiave per l’Atalanta
Il difensore ha comunicato ufficialmente la formazione che scenderà in campo oggi nella partita casalinga contro l’Atalanta, prevista alla Unipol Domus. La squadra si prepara a disputare il match decisivo, con alcune scelte chiave nelle linee titolari e nelle strategie di gioco. La sfida rappresenta una delle ultime opportunità per ottenere punti importanti in vista della stagione.
? Cosa sapere Pisacane definisce la formazione per la sfida casalinga contro l'Atalanta alla Unipol Domus.. I ballottaggi in difesa e in attacco determinano l'assetto tattico per il match di lunedì.. Lunedì alle 18:30 la Unipol Domus ospiterà l’Atalanta mentre Fabio Pisacane prepara i dettagli tattici per la sfida casalinga del rossoblù. Il tecnico deve definire le ultime scelte prima del confronto previsto per lunedì sera. La gestione dei reparti è il punto centrale della preparazione in vista dell’incontro contro la squadra bergamasca. Il gruppo lavora per limare i dubbi che ancora separano alcuni titolari dalla conferma definitiva in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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