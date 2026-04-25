Pisa sconfitto a Parma Stasera può essere retrocessione

A Parma, il Pisa è stato sconfitto e questa sera potrebbe essere ufficialmente retrocesso in una partita decisiva. Durante l’incontro, Filip Stojilkovi?, attaccante di 26 anni, ha avuto un’opportunità importante calciando sul palo in occasione di un duello ravvicinato con il portiere avversario. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, lasciando i toscani in una posizione difficile in classifica.

Pisa, 25 aprile 2026 – Filip Stojilkovi?, 26 anni, di professione attaccante, calcia sul palo l’occasionissima a tu per tu col portiere del Parma Zion Suzuki. Un rigore in movimento. L’errore dello svizzero è un deprimente déjà vu. È la quarta partita consecutiva che il Pisa fallisce un gol facile-facile arrivando sotto la porta avversaria con soltanto il portiere a frapporsi. Col Torino in casa l’erroraccio di Tramoni (il match stazionava sullo 0-0). A Roma il danese Højholt è lanciato in solitaria, ma si fa riprendere nel momento chiave. Col Genoa, Angori centra Bijlow sull’1-0 per i nerazzurri: era solissimo. A Parma l’attaccante Stojilkovi? (sullo 0-0) colpisce il palo anche lui in solitaria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa sconfitto a Parma. Stasera può essere retrocessione CALCIOMERCATO di ESPERIENZA o AZZARDO Ecco come cambia il Monaco per la CHAMPIONS! Notizie correlate Pronostico Parma-Pisa, salvezza o retrocessione: profumo di aritmeticaParma-Pisa è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili... Il Pisa spreca e sbatte sui legni, il Parma passa nel finale: lo spettro della retrocessione si avvicinaPARMA – La sfida tra Pisa e Parma si conclude con una sconfitta di misura per la formazione toscana, piegata per 0-1 nelle battute finali... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Parma-Pisa, prima volta al Tardini in Serie A dopo 35 anni; Parma-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Parma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Pisa, la retrocessione potrebbe arrivare già il 25 aprile. Elphege ci ha preso gusto: segna ancora e il Parma vince 1-0. Pisa ancora sconfittoIl Pisa perde anche al Tardini e adesso è davvero a un passo dalla Serie B. Il Parma invece, grazie all'1-0 maturato questo pomeriggio, è. tuttomercatoweb.com Decide ancora Elphege: Parma salvo, Pisa ormai in Serie BAll’82’ arriva il vantaggio ducale grazie al neo entrato Elphege: al termine di una mischia in area un rimpallo premia l’attaccante francese che in girata supera Semper. Il gol taglia le gambe al Pisa ... sportal.it Crisi senza fine per il Pisa, sconfitto anche dal Genoa. Ne parleremo questa sera con analisi, commenti e approfondimenti. In studio: Franco Ipsaro, ex nerazzurro Saverio Bargagna, giornalista La Nazione In collegamento: Gianluca Savoldi, allenat - facebook.com facebook #Elphege mette aritmeticamente in salvo il #Parma: #Pisa battuto 1-0 x.com