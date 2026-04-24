Pronostico Parma-Pisa salvezza o retrocessione | profumo di aritmetica

Sabato alle 15:00 si svolge la partita tra Parma e Pisa, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. La sfida si gioca in un momento in cui le due squadre sono impegnate nelle ultime fasi del campionato, con obiettivi legati alla salvezza o alla retrocessione. Sono disponibili statistiche, notizie, formazioni probabili e informazioni su come seguire l'incontro in diretta tv o streaming.

Parma-Pisa è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Parma nell’ultimo turno di campionato ha interrotto il lungo digiuno di vittorie che durava da febbraio, tornando a gioire dopo sei giornate di astinenza. A Udine l’ha decisa l’attaccante francese Elphege, arrivato in Emilia durante il mercato di gennaio: subentrato all’acciaccato Pellegrino a inizio ripresa, ha trovato quasi subito la via del gol, il primo da quando milita in Serie A. Contro i bianconeri, che nelle due giornate precedenti avevano fermato...🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Parma-Pisa, salvezza o retrocessione: profumo di aritmetica Notizie correlate Parma, match point salvezza: ecco quando può diventare aritmeticaLa salvezza è lì, a un passo, e il Parma può trasformare il finale di stagione in una festa davanti al proprio pubblico. Pronostico Elche-Valencia: un punto dal profumo salvezzaElche-Valencia è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico La sconfitta interna contro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pronostici Parma-Pisa: Statistiche, Dove in TV 25.04.2026 Serie A; Parma vs Pisa Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie A 25-04-2026; Lotta per non retrocedere: la situazione attuale; Schedina 34a giornata di Serie A 2025/26. Pronostico Parma-Pisa, salvezza o retrocessione: profumo di aritmeticaParma-Pisa è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Pronostico Parma vs Pisa – 25 Aprile 2026La sfida di Serie A tra Parma e Pisa, in programma al Stadio Ennio Tardini il 25 Aprile 2026 alle 15:00, promette equilibrio e intensità. Si gioca in una fase ... news-sports.it Pisa SC vs Genoa 1893 Line Up #SerieA #SerieAEnilive #Pisa #PisaSC #PisGen - facebook.com facebook