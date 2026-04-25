Il Parma si aggiudica la partita casalinga contro il Pisa con un punteggio di 1-0 grazie a un gol di Elphege. La vittoria permette ai emiliani di raggiungere la salvezza aritmetica. La squadra toscana subisce una sconfitta che complica la sua posizione in classifica. La partita si conclude con il risultato di 1-0, con il gol decisivo segnato nel corso del secondo tempo.

PARMA – E’ festa per il Parma al Tardini, il gol di Elphege segna l’aritmetica salvezza per gli emiliani che vincono con il Pisa. Per i nerazzurri il ritorno in B, invece, è solo questione di tempo, ma le speranze ormai sono azzerate. Eppure la formazione toscana era partita bene: dopo appena 6' minuti, clamorosa palla gol con Vural che, dopo una serie di rimpalli in area, tenta la deviazione vincente: solo un grande intervento di Suzuki riesce a sventare la minaccia. La risposta dei ducali non si fa attendere, tanto che due minuti più tardi Keita si rende protagonista di una bella iniziativa personale, ma la sua conclusione viene respinta da Semper.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa perde anche in casa Parma (1-0): gol di Elphege. Emiliani salvi. Pagelle

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