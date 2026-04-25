Parma-Pisa 1-0 decide Elphege e gialloblu salvi

Il Parma ha vinto 1-0 contro il Pisa al Tardini nella partita di sabato 25 aprile, garantendosi matematicamente la salvezza. La rete decisiva è stata segnata da Elphege. La squadra emiliana ha concluso la stagione senza rischiare la retrocessione. La partita si è disputata nel pomeriggio, con il pubblico presente sugli spalti.

(Adnkronos) – Il Parma supera 1-0 il Pisa al Tardini, oggi sabato 25 aprile, ed è aritmeticamente salvo. A decidere la sfida a favore dei gialloblu Elphege all'82' che porta la squadra di Cuesta a 42 punti. Ormai quasi retrocesso il Pisa, rimasto fermo a 18 punti a quattro giornate dal termine della stagione e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Udinese-Parma 0-1: Elphege lancia i gialloblù e blinda la salvezza(Adnkronos) – Il Parma passa di misura sul campo dell'Udinese nella 33esima giornata di Serie A oggi, sabato 18 aprile: 0-1 il risultato finale. Pagelle Udinese-Parma 0-1, i voti della sfida: Elphege entra e la decide: male KabaseleIl Parma batte l’Udinese in trasferta e certifica, di fatto, la propria salvezza con i bianconeri che dicono definitivamente addio alle speranze di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Parma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Parma-Pisa apre il programma del sabato; I precedenti di Parma-Pisa; Parma-Pisa, prima volta al Tardini in Serie A dopo 35 anni. Il Parma batte il Pisa 1-0 e conquista la salvezza matematicaIl Parma non delude le aspettative della vigilia e porta a casa i tre punti che servivano per festeggiare nel migliore dei modi questo 25 aprile al Tardini. Il Pisa si conferma squadra dalle tante ide ... sportparma.com Al Tardini la festa del Parma, 1-0 al Pisa e salvezza matematicaPARMA (ITALPRESS) – Il Parma è aritmeticamente salvo. I ragazzi di Carlos Cuesta battono 1-0 il Pisa al Tardini nel match valido per la 34^ ... iltempo.it Ci pensa ancora Elphege a regalare 3 punti d'oro al Parma L'analisi dei voti di Parma-Pisa di @gianlucadimarzio #Fantacalcio #SerieA - facebook.com facebook #Elphege mette aritmeticamente in salvo il #Parma: #Pisa battuto 1-0 x.com