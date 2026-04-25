Parma-Pisa 1-0 decide Elphege e gialloblu salvi

Da webmagazine24.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma ha vinto 1-0 contro il Pisa al Tardini nella partita di sabato 25 aprile, garantendosi matematicamente la salvezza. La rete decisiva è stata segnata da Elphege. La squadra emiliana ha concluso la stagione senza rischiare la retrocessione. La partita si è disputata nel pomeriggio, con il pubblico presente sugli spalti.

(Adnkronos) – Il Parma supera 1-0 il Pisa al Tardini, oggi sabato 25 aprile, ed è aritmeticamente salvo. A decidere la sfida a favore dei gialloblu Elphege all'82' che porta la squadra di Cuesta a 42 punti. Ormai quasi retrocesso il Pisa, rimasto fermo a 18 punti a quattro giornate dal termine della stagione e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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