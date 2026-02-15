Verona in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Parma | il motivo che ha scatenato la furia degli scaligeri Cosa è successo!
Il Verona ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali dopo aver perso contro il Parma, perché i giocatori si sono arrabbiati con l'arbitro per alcune decisioni discutibili durante la partita. In particolare, i tifosi scaligeri hanno protestato per due rigori negati e un gol annullato, che hanno scatenato la loro delusione. La squadra preferisce mantenere il silenzio per riflettere sugli episodi che hanno influenzato il risultato.
Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma mantiene il silenzio stampa.
Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Alberto Gilardino sceglie di non parlare in conferenza stampa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Hellas Verona in silenzio stampa al Tardini: Perpetrata un'ingiustizia nei confronti di club e cittàHellas Verona in silenzio stampa, al Tardini non parlerà né Sammarco né la dirigenza dopo il 2-1 maturato al 92'. La motivazione. tuttomercatoweb.com
Verona in silenzio stampa dopo la gara contro il ParmaDopo la sconfitta contro il Parma il Verona ha deciso per il silenzio stampa: a pesare l'espulsione di Orban all'11' minuto ... gianlucadimarzio.com
Il Parma batte il Verona all'ultimo respiro, pari tra Cremonese e Genoa. Decide Pellegrino, scaligeri in silenzio stampa per l'espulsione di Orban per proteste #ANSA x.com
SERIE A | Parma-Verona 2-1 nella 25/a giornata di Serie A. Decisivo un gol di Pellegrino in pieno recupero. Con il secondo successo consecutivo la squadra di Cuesta corre verso la salvezza. Verona in silenzio stampa per protesta verso l'arbitro. #ANSA https facebook