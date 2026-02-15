Verona in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Parma | il motivo che ha scatenato la furia degli scaligeri Cosa è successo!

Il Verona ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali dopo aver perso contro il Parma, perché i giocatori si sono arrabbiati con l'arbitro per alcune decisioni discutibili durante la partita. In particolare, i tifosi scaligeri hanno protestato per due rigori negati e un gol annullato, che hanno scatenato la loro delusione. La squadra preferisce mantenere il silenzio per riflettere sugli episodi che hanno influenzato il risultato.