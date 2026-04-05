In vista della partita, il centrocampista ha affermato che non si tratta dell’ultima occasione, sottolineando che ci sono ancora 90 minuti per dimostrare il proprio valore. Ha aggiunto che la squadra ha la possibilità di mettere in campo una buona prestazione, senza considerare questa come l’ultima chance. Le sue parole sono state pronunciate nel pre-gara, in vista dell’incontro che si disputerà tra poche ore.

Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Alajbegovic Roma, si inserisce una rivale in Serie A: c’è un fattore che può avvicinarlo in Italia! Bologna, Italiano post successo con la Cremonese: «Vincere è difficile contro chiunque. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa, Hiljemark non ha dubbi: «Oggi ultima chiamata? Non vedo le cose così! Ci sono 90 minuti per fare una grande prestazione»

“Mi sono dato due regole: non fare cose con i nazisti e non fare le cose elettorali. Prima era facile evitarlo, oggi molto meno”: così Zerocalcare – IL VIDEOZerocalcare (vero nome Michele Rech) è stato ospite di “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan.

Pisa, Hiljemark nel post gara: «Ci sono tante cose positive, e dobbiamo proseguire su questa squadra»Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il...

Temi più discussi: Bianchi (PuntoRadio): Pisa? Hiljemark non ha cambiato molto rispetto all'andata; Hiljemark pronto per il Toro: Il mio Pisa è carico; Pisa, Hiljemark: Finché la matematica non ci condanna, dobbiamo crederci; Hiljemark presenta Pisa-Torino.

Pisa, Hiljemark: Ultima chiamata? Non la vedo così, possiamo fare una grande garaIl tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Torino valido per la 31^ giornata di Serie A. Le scelte di formazione? In porta Semper si è ... msn.com

Pisa, Hiljemark non ha convocato Iling-Junior e Lorran per la gara col Torino: scelta tecnicaSuscita sicuramente attenzione la scelta dell’allenatore del Pisa di non convocare Samuel Iling-Junior e Lucas Lorran per la partita col Torino di questa sera. Gara che per i nerazzurri, ... torinogranata.it

Serie A, in campo Pisa-Torino: in palio punti salvezza per i toscani. Bologna-Cremonese 1-2 Alle 20.45 Inter-Roma Ieri Lazio-Parma 1-1: un pareggio che scontenta tutti. Segui le cronache testuali - facebook.com facebook

Roberto D'Aversa prima di Pisa- @TorinoFC_1906: "Bisogna essere realisti: siamo in una posizione dove si deve pensare che questa partita ci avvicini al nostro obiettivo, che è la salvezza" x.com