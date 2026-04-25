Pirata in monopattino travolge l’assessore regionale ai Trasporti durante il corteo del 25 aprile a Foggia

Durante la manifestazione del 25 aprile a Foggia, un uomo in monopattino ha investito un assessore regionale ai Trasporti mentre partecipava al corteo. L’incidente è avvenuto lungo il percorso della manifestazione, coinvolgendo anche altri partecipanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto. L’assessore ha subito un intervento medico e le sue condizioni sono ancora da valutare.

Pirata della strada ma in monopattino. A farne le spese l’assessore regionale ai Trasporti e alle infrastrutture della Puglia, Raffaele Piemontese, è stato investito questa mattina dal veicolo a due ruote ( per cui da maggio saranno obbligatori casco e assicurazione ), il cui conducente non si è fermato, in piazza Italia a Foggia, durante le celebrazioni per il 25 aprile. Per il politico una lieve ferita alla caviglia subito medicata. “Sto bene, mi sono subito rimesso in piedi per partecipare alle celebrazioni. Il ragazzo è scappato rincorso dalla polizia municipale, – racconta l’assessore – l’ho denunciato e spero sia identificato al più presto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pirata in monopattino travolge l’assessore regionale ai Trasporti durante il corteo del 25 aprile a Foggia Notizie correlate Investito da un monopattino durante le celebrazioni del 25 aprile: paura per l’assessore PiemonteseBrutta avventura, questa mattina, per l’assessore regionale Raffaele Piemontese, presente a Piazza Italia in occasione della manifestazione del 25... Mobilità in Valtiberina, appello all’assessore regionale ai trasporti, l’aretino Filippo BoniArezzo, 25 febbraio 2026 – Autolinee Toscane risponde al Corsaro ma passa la palla alla Regione.