Investito da un monopattino durante le celebrazioni del 25 aprile | paura per l’assessore Piemontese

Questa mattina, durante le celebrazioni del 25 aprile in piazza, l’assessore regionale Raffaele Piemontese è stato investito da un monopattino. La scena si è verificata mentre l’assessore partecipava alla manifestazione, creando momenti di preoccupazione tra i presenti. Non sono stati riportati dettagli sulle sue condizioni di salute o sugli eventuali interventi medici. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla mobilità urbana durante eventi pubblici.

Brutta avventura, questa mattina, per l’assessore regionale Raffaele Piemontese, presente a Piazza Italia in occasione della manifestazione del 25 aprile. Al termine della cerimonia, mentre si trovava ancora nell’area dell’evento, Piemontese è stato investito da un monopattino il cui conducente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Celebrazioni del 25 aprile: tutte le modifiche alla viabilitàIn occasione delle manifestazioni celebrative del 25 aprile, sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. Leggi anche: Le celebrazioni del 25 Aprile: "La libertà richiede impegno" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente in corso dei Mille, trentenne in monopattino investito e ucciso da un automobilista; Investito sul monopattino; Investito all'alba sul monopattino: non è grave; Bimbo di 3 anni investito e abbandonato sull’asfalto: pirata della strada rintracciato dopo due ore - FoggiaToday. INVESTITO PIEMONTESE 25 aprile a Foggia, Piemontese investito da un monopattino durante la cerimonia. E lunedì c’è Salvini (FOTO VIDEO)Durante la cerimonia del 25 aprile a Foggia, l’assessore regionale Raffaele Piemontese è stato investito da un monopattino mentre partecipava alle celebrazioni. L’episodio ha causato momenti di ... statoquotidiano.it Anche a Foggia si celebra il 25 aprile. E durante la cerimonia l'assessore Piemontese viene investito da un monopattino VIDEOPiccolo incidente durante la celebrazione nel capoluogo dauno: il ragazzo alla guida è stato inseguito dagli agenti della polizia locale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Foggia, bimbo di 3 anni investito da auto che poi fugge - facebook.com facebook Foggia, bimbo di tre anni investito da un'auto nel centro storico: pirata della strada fugge senza prestare soccorso x.com