Mobilità in Valtiberina appello all’assessore regionale ai trasporti l’aretino Filippo Boni

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Autolinee Toscane risponde al Corsaro ma passa la palla alla Regione. Appello all’assessore regionale ai trasporti, l’aretino Filippo Boni. «Chiediamo dimostrazione concreta di sostenere la già difficile mobilità in Valtiberina! Tra gli ultimi firmatari dell’appello anche il Presidente della Provincia di Arezzo e Sindaco di Anghiari, l’assessora alla Cultura e altri amministratori e personalità di mezza Italia». “All’Amministratore delegato di Autolinee Toscane, Gruppo Rapt, di proprietà francese, circa due settimane fa una è arrivata una nostra Pec con gentile richiesta di incontro. Nessuna risposta fino a quando, due giorni fa, un paio di siti informazione hanno riportato le nostre proteste, La Nazione online per prima”, così Stefano Mencherini, fondatore dell’Associazione Il Corsaro-Aps, riconosciuta Ente del Terzo Settore alcune settimane fa. “Il Ceo Franco Middei si è fatto vivo assicurando che a decidere può essere soltanto l’Ente regolatore e pianificatore del servizio e ha passato la palla alla Regione Toscana”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro, parte la raccolta firmeArezzo, 23 dicembre 2025 – Petizione, appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro. «E' indiscutibile che la Valtiberina non sia facilmente raggiungibile con mezzi

Il legame #Cina- #Pakistan resta uno dei più solidi in Asia, ma il CPEC rallenta tra instabilità interna, sicurezza in deterioramento e una Bri più prudente nel post-pandemia. Di Filippo Boni ( @FilippoBoni1):

