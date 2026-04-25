Francesco Pio Esposito ha dichiarato di voler rimanere all’Inter per i prossimi dieci anni. Il giocatore ha espresso l’intenzione di continuare la propria carriera nel club nerazzurro, sottolineando un impegno a lungo termine. La volontà di Esposito di proseguire con la maglia dell’Inter è stata comunicata in diverse occasioni, e il club non ha ancora commentato ufficialmente il suo progetto di permanenza.

"> Francesco Pio Esposito e il Futuro con l’Inter. Milan, Italia – Marzo 14: Francesco Pio Esposito dell’Inter si riscalda prima della partita di Serie A tra FC Internazionale e Atalanta BC al Stadio Giuseppe Meazza, il 14 marzo 2026. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) In un periodo di grande crescita per lui, Francesco Pio Esposito ha dichiarato di voler rimanere con l’Inter per i prossimi dieci anni. L’agente dell’internazionale italiano ha rassicurato i tifosi riguardo alla sua permanenza in squadra, affermando che non ci saranno movimenti nel mercato per il giovane talento. Esposito, un prodotto dell’accademia giovanile dell’Inter, ha già avuto esperienze significative lavorando con l’allenatore Cristian Chivu.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pio Esposito punta a restare all’Inter per i prossimi dieci anni

Pio Esposito with Inter's winner

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