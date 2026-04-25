Pineta San Luca nel mirino dei vandali vertice in Municipio con il questore | Restituire l’area ai cittadini

La pineta San Luca è stata al centro di una riunione convocata dal Municipio I, alla quale ha partecipato il questore di Bari. Durante l'incontro si è discusso di un percorso comune volto a ripristinare sicurezza e decoro nell’area, recentemente danneggiata da atti di vandalismo. La riunione è stata convocata in seguito ai danni alla struttura in muratura causati da soggetti non identificati.