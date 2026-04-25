Pineta San Luca nel mirino dei vandali vertice in Municipio con il questore | Restituire l’area ai cittadini
La pineta San Luca è stata al centro di una riunione convocata dal Municipio I, alla quale ha partecipato il questore di Bari. Durante l'incontro si è discusso di un percorso comune volto a ripristinare sicurezza e decoro nell’area, recentemente danneggiata da atti di vandalismo. La riunione è stata convocata in seguito ai danni alla struttura in muratura causati da soggetti non identificati.
Un percorso condiviso per restituire sicurezza e decoro alla pineta di San Luca. È questo l’obiettivo emerso dalla commissione congiunta promossa dal Municipio I, alla presenza del questore di Bari Annino Gargano, dopo i recenti episodi di vandalismo che hanno colpito la struttura in muratura.🔗 Leggi su Baritoday.it
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