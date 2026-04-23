Vandali scatenati a Japigia nuovo raid nella Pineta di San Luca | Perché lo avete fatto?
A Japigia, nel quartiere di Bari, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo nella pineta di San Luca. Nella zona di via Giustina Rocca, sono stati danneggiati alcuni elementi della struttura in muratura situata all’interno dell’area verde pubblica. Si tratta dell’ultimo di una serie di atti di devastazione che hanno interessato il parco nel corso degli ultimi tempi.
Ennesima devastazione, la pineta di San Luca colpita ancora dai vandali. Nello spazio di verde pubblico posizionato nel quartiere Japigia di Bari, in via Giustina Rocca, è stata presa di mira la struttura in muratura presente al centro dei giardini.Nuovo raid vandalicoNon si tratta di una novità.🔗 Leggi su Baritoday.it
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