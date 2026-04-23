Vandali scatenati a Japigia nuovo raid nella Pineta di San Luca | Perché lo avete fatto?

A Japigia, nel quartiere di Bari, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo nella pineta di San Luca. Nella zona di via Giustina Rocca, sono stati danneggiati alcuni elementi della struttura in muratura situata all’interno dell’area verde pubblica. Si tratta dell’ultimo di una serie di atti di devastazione che hanno interessato il parco nel corso degli ultimi tempi.