Vandali scatenati a Japigia nuovo raid nella Pineta di San Luca | Distrutta la bellezza nel quartiere

A Japigia, nel quartiere di Bari, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo nella pineta di San Luca. Nella zona di via Giustina Rocca, è stata danneggiata una struttura in muratura situata al centro dei giardini pubblici. Questo episodio si aggiunge a una serie di atti di devastazione che hanno interessato l’area verde del quartiere. La pineta, già colpita in passato, è stata di nuovo teatro di atti di vandalismo.