Vandali scatenati a Japigia nuovo raid nella Pineta di San Luca | Distrutta la bellezza nel quartiere
A Japigia, nel quartiere di Bari, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo nella pineta di San Luca. Nella zona di via Giustina Rocca, è stata danneggiata una struttura in muratura situata al centro dei giardini pubblici. Questo episodio si aggiunge a una serie di atti di devastazione che hanno interessato l’area verde del quartiere. La pineta, già colpita in passato, è stata di nuovo teatro di atti di vandalismo.
Ennesima devastazione, la pineta di San Luca colpita ancora dai vandali. Nello spazio di verde pubblico posizionato nel quartiere Japigia di Bari, in via Giustina Rocca, è stata presa di mira la struttura in muratura presente al centro dei giardini.Nuovo raid vandalicoNon si tratta di una novità.🔗 Leggi su Baritoday.it
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