Sabato 25 aprile alle 18:30, è in programma una visita guidata al Pincio, organizzata dall’associazione Esperide. Il percorso attraversa i cambiamenti urbanistici realizzati dall'architetto Valadier e ripercorre alcuni momenti storici di Roma. La passeggiata consente di scoprire i segreti di uno dei punti panoramici più noti della città, offrendo una prospettiva sulla storia e sull’evoluzione del paesaggio urbano.

? Cosa sapere Esperide organizza visita guidata al Pincio sabato 25 aprile alle ore 18:30.. Il percorso svela le trasformazioni urbanistiche di Valadier e la storia di Roma.. Sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:30, la terrazza del Pincio ospiterà un percorso dedicato alla scoperta dei segreti di Roma dall’alto, organizzato da Esperide per svelare le stratificazioni storiche che definiscono questo. L’appuntamento prevede un incontro presso il chiosco verde situato sulla sinistra rispetto alla vista su Piazza del Popolo, con la raccomandazione di presentarsi sul luogo tra i 15 e i 20 minuti precedenti l’inizio. La partecipazione alla visita guidata è regolata da una quota di 12€ per i soci, 16€ per gli ospiti occasionali e una tariffa ridotta fissata a 10€.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pincio: viaggio tra storia e segreti per scoprire Roma dall’alto

Rome Italy, Staircase in bloom in Piazza di Spagna : APRIL 2026 | Roma Walks

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