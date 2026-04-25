Pimonte droga e bilancino in casa | arrestato 25enne

Durante un controllo a Pimonte, i Carabinieri hanno trovato un giovane di 25 anni in possesso di droga e di un bilancino. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta nel corso di verifiche di routine. La droga e il bilancino sono stati sequestrati durante l’intervento.

Controlli dei Carabinieri a Pimonte: un giovane già noto alle forze dell’ordine arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Ancora un arresto per droga a Pimonte, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno fermato un 25enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo e la scoperta della droga. L’arresto è scattato nel corso di un controllo mirato eseguito dai militari. Durante le verifiche, il giovane è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione, elementi considerati compatibili con un’attività di spaccio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pimonte, droga e bilancino in casa: arrestato 25enne Notizie correlate Oltre un chilo di droga in casa: arrestato 25enne a ChiavennaOltre un chilo di sostanze stupefacenti tra crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina. Piombino | Sorpreso a spacciare droga, a casa nasconde cocaina e contanti: 25enne arrestatoUn 25enne di origine nordafricana è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: CARABINIERI DI NAPOLI * : PIMONTE, IL 25ENNE ARRESTATO PER SPACCIO DI COCAINA, AVEVA MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO; Pimonte, blitz dei carabinieri: pusher 25enne ai domiciliari per spaccio di cocaina. Pimonte, droga e materiale per il confezionamento in casa: arrestato un 25enneNel corso di un controllo, il 25enne è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino, elementi ritenuti riconducibili all’attività di ... ilgazzettinovesuviano.com Pimonte - Droga e materiale per il confezionamento. Carabinieri arrestano un 25enneI carabinieri della stazione di Pimonte hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A.A., 25enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Al momento del controllo è stato trovato in ... stabiachannel.it Pimonte, trovato con la cocaina: arrestato venticinquenne - facebook.com facebook