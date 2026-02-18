Piombino | Sorpreso a spacciare droga a casa nasconde cocaina e contanti | 25enne arrestato

Un giovane di 25 anni di origini nordafricane è stato arrestato a Piombino perché sorpreso a spacciare droga. La polizia ha trovato in casa cocaina e una grande somma di denaro contante nascosta in vari angoli. Durante una perquisizione, gli agenti hanno scoperto anche altri involucri di sostanza stupefacente.

Un 25enne di origine nordafricana è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, nei giorni scorsi, è stato sorpreso dai carabinieri di Piombino mentre cedeva una dose di droga a un 50enne della zona. È stato così deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dello straniero all'interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati: 47 grammi circa di cocaina, 28 di hashish e 165 euro in contanti. Alla luce di quanto emerso, nei confronti del malvivente sono scattati l'arresto e successivamente i domiciliari su decisione dell'autorità giudiziaria.

