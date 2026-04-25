Pietrasanta sicurezza | passi a mare chiusi di notte

A Pietrasanta sono stati chiusi i passi a mare durante la notte per evitare intrusioni non autorizzate. La misura, adottata da otto anni, mira a prevenire eventuali incursioni e garantire la sicurezza dei residenti. La decisione riguarda le aree di accesso al mare e si inserisce in un intervento più ampio per ridurre i rischi legati all’eventuale presenza di persone non autorizzate durante le ore notturne.

PIETRASANTA – L’obiettivo è quello che viene perseguito da otto anni: scongiurare l’incursione notturna negli stabilimenti balneari e il corollario fatto di schiamazzi, sporcizia e vandalismi, fino ai danneggiamenti veri e propri. Sono queste le ragioni dell’ordinanza con cui il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, in accoglimento della richiesta presentata dal Consorzio Mare Versilia di Marina, ha disposto la chiusura di 15 passi a mare limitrofi ai locali notturni della riviera, limitatamente ai fine settimana e alle ore notturne. Il provvedimento, adottato in un’ottica di prevenzione di fenomeni di vandalismo, sarà in vigore dal 1° maggio al 30 settembre 2026 ogni venerdì, sabato e domenica dalle 21,30 alle 8 del giorno successivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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