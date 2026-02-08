Autostrada A1 | tratto Chiusi Chianciano-Fabro e Incisa Reggello-Firenze sud chiusi una notte

ROMA – Sull'autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività propedeutiche all'installazione del nuovo sistema di monitoraggio idraulico, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 febbraio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano e Fabro, verso Roma. Di conseguenza, non saranno raggiungibili l'area di servizio "Fabro ovest" e l'area di parcheggio "Astrone ovest", situate nel suddetto tratto. Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all'interno dell'area di servizio "Fabro ovest", dalle 18:00 di mercoledì 11 febbraio e fino alla riapertura della stessa.

