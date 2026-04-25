Le investigazioni sul decesso di una donna di 50 anni e della sua figlia di 15 anni, avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella, in Molise, hanno portato alla luce un dettaglio inquietante. Secondo le fonti, le analisi sui corpi hanno evidenziato la presenza di una doppia dose di ricina, sostanza tossica che sembra aver giocato un ruolo centrale nella tragedia.

Le indagini sul decesso di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15 anni), avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella (Molise), hanno registrato un nuovo elemento di grande rilevanza.Secondo quanto riportato, gli esami del Centro antiveleni di Pavia hanno rivelato nei campioni ematici delle due donne una concentrazione di ricina 250 volte superiore alla dose letale. Questa quantità eccezionalmente elevata rafforza l’ipotesi di una premeditazione spietata, escludendo quasi del tutto l’accidentalità e confermando la natura dolosa dell’avvelenamento.La ricina, estratta dai semi della pianta Ricinus communis (presente anche nelle campagne molisane), non si ottiene facilmente: richiede un processo di lavorazione complesso e strumentazioni adeguate.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pietracatella, "doppia dose di ricina": il dettaglio agghiacciante che riscrive tutto

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