Pietracatella dove è stata presa la ricina | adesso tutto torna

A Pietracatella, nel Campobasso, proseguono le indagini sulla scoperta della ricina, una sostanza che ha portato al risultato positivo per due donne. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire in quale luogo sia stata prelevata la sostanza, mentre si cerca di ricostruire l'intera vicenda. La questione rimane al centro delle attenzioni delle forze dell'ordine, che continuano a raccogliere elementi per fare chiarezza.

Dove è stata presa la ricina, la sostanza a cui sono risultate positive Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita? È questa la domanda su cui continuano a interrogarsi gli inquirenti, impegnati nel giallo di Pietracatella, Campobasso. A maggior ragione dopo la diffusione di un audio su Gianni Di Vita, rispettivamente marito e padre delle due vittime. Sì, perché nell'intercettazione registrata a casa delle vittime si sente una dottoressa dell'ospedale di Campobasso dare aggiornamenti sui valori dei tre ricoverati: "Ti dico quello che sto osservando: allora Di Vita ha più di 112 mila piastrine. Poi un’altra cosa: la bilirubina totale è alta. È alta per Sara, Antonella e ad anche Gianni Di Vita: aumenta sempre di più, è indiretta e non coniugata".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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