Il 1 maggio si terrà a Filacciano la 42esima edizione della Sagra delle Fave e del Pecorino, un evento annuale che si svolge in piazzale della Fontana. La manifestazione inizierà alle 12 e si protrarrà per tutta la giornata, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare piatti tradizionali a base di fave e formaggio pecorino. La sagra rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale.

Arriva a Filacciano al 42esima Sagra delle Fave e del Pecorino.Appuntamento il 1 maggio, dalle 12, in piazzale della Fontana.Ci sarà l'apertura di stand gastronomici, accompagnamento musicale, tradizione, buon cibo e un'atmosfera di festa. Protagonisti le fave fresco e il pecorino, come.🔗 Leggi su Romatoday.it

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