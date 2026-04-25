Piemontese travolto da monopattino | Sto bene Veicolo a velocità intollerabile | Ho denunciato
Un uomo di origini piemontesi è stato coinvolto in un incidente con un monopattino nella città di Foggia. Dopo aver riportato un taglio alla caviglia, ha dichiarato di essere in buona salute e di aver ricevuto le cure mediche necessarie. Nonostante l’incidente, ha deciso di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile e all’iniziativa organizzata dall’Anpi davanti al monumento dei Fratelli Biondi nella Villa Comunale. L’uomo ha inoltre riferito di aver presentato una denuncia riguardo alla velocità del veicolo coinvolto.
“Sto bene, mi sono fatto medicare il taglio alla caviglia e mi sono subito messo in piedi per partecipare alle celebrazioni di piazza Italia per il 25 aprile e al tradizionale momento organizzato dall’Anpi davanti al monumento eretto ai Fratelli Biondi, nella Villa Comunale di Foggia. Il ragazzo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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