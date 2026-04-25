Piemontese travolto da monopattino | Sto bene Veicolo a velocità intollerabile | Ho denunciato

Un uomo di origini piemontesi è stato coinvolto in un incidente con un monopattino nella città di Foggia. Dopo aver riportato un taglio alla caviglia, ha dichiarato di essere in buona salute e di aver ricevuto le cure mediche necessarie. Nonostante l’incidente, ha deciso di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile e all’iniziativa organizzata dall’Anpi davanti al monumento dei Fratelli Biondi nella Villa Comunale. L’uomo ha inoltre riferito di aver presentato una denuncia riguardo alla velocità del veicolo coinvolto.