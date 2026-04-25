A piazza Ariostea si registrano opinioni contrastanti sulla presenza di un concerto di musica rock organizzato in zona. Alcuni residenti e visitatori considerano il luogo inadatto a questo tipo di evento, mentre altri riconoscono che gli eventi musicali attirano turisti nella zona. Nel frattempo, il porticato del convento delle suore di San Vincenzo si trova immerso nel silenzio durante l’ora di pranzo.

di Matteo Radogna Il porticato del convento delle suore di San Vincenzo all’ora di pranzo è immerso nel silenzio. In questo luogo sospeso tra passato e presente, attorniato da balconi e palazzi bassi, immaginare di assistere a un concerto di Marilyn Manson, significa fare un grande sforzo di fantasia. Suoniamo al campanello del grande portone e, soltanto dopo vari tentativi, ci accorgiamo di un cartello: "Per le suore rivolgersi al civico 16 in via del Gregorio". E così facciamo. Con un po’ di pazienza finalmente qualcuno ci risponde al citofono. "Sì? Cosa vuole?". E noi: "Siamo giornalisti, volevamo fare alcune domande sul concerto di Marilyn Manson in piazza Ariostea, visto che non volete il backstage".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Ariostea divisa sul rocker: "Questo non è un luogo adatto": "Però gli eventi portano i turisti"

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