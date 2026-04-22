Piazza Ariostea torna capitale del pattinaggio

Durante la presentazione della 67ª edizione del Trofeo internazionale del Lavoro a Ferrara, è stata annunciata l’ipotesi di organizzare un campionato del mondo di pattinaggio in Piazza Ariostea. La proposta, emersa ieri mattina, riguarda l’uso della piazza come sede di un evento di risonanza internazionale. La manifestazione è organizzata dalla Palestra Ginnastica Ferrara A e vede coinvolti vari attori locali.

"Un campionato del mondo in Piazza Ariostea". Si tratta di un progetto e ipotesi che è emersa ieri mattina durante la presentazione della sessantasettesima edizione del ‘1° maggio Ferrara Inline - Trofeo internazionale del Lavoro Città di Ferrara’, organizzato dalla Palestra Ginnastica Ferrara A.S.D. e patrocinato da diversi enti. Si rinnova, quindi, l’appuntamento con il grande pattinaggio in piazza Ariostea nel giorno della festa dei lavoratori. Una due giorni con un pomeriggio di prove per tutti e un’intera giornata di gare competitive. Il prologo sarà giovedì 30 aprile dalle 16.30 alle 19, momento ludico-motorio aperta a tutti. Un pomeriggio inclusivo, in quanto sarà aperto al mondo della disabilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Ariostea torna capitale del pattinaggio Notizie correlate Leggi anche: 'Piazza Ariostea', presentazione del libro dell'ex sindaco di Ferrara Gaetano Sateriale Un weekend tra i sapori dal mondo. Street Food, il villaggio del cibo: "Piazza Ariostea, una grande festa"Ferrara ospiterà da domani a domenica, in piazza Ariostea, la 14ª tappa della 10ª edizione dell’International Street Food, il più grande festival...