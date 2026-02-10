Il presidente francese Emmanuel Macron propone di creare un debito comune europeo per finanziare la difesa e l’intelligenza artificiale. Durante un discorso, Macron ha invitato i paesi dell’Unione a unire le forze e a condividere il peso dei costi, invece di affrontarli singolarmente. La sua proposta mira a rafforzare la sicurezza e l’innovazione nel continente, ma al momento non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito.

7.56 Il presidente francese Macron lancia un appello "a un debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale". "Oggi abbiamo 3 battaglie da condurre, nella sicurezza e nella difesa, nelle tecnologie della transizione ecologica e nell'intelligenza artificiale e nel quantico", afferma Macron in un'intervista a 7 quotidiani europei. In questi settori "investiamo molto meno rispetto a Cina e Stati Uniti. Se l'Unione Europea non fa nulla nei prossimi 3-5 anni, sarà spazzata via", avverte.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Macron UE

Secondo la Bce, il finanziamento all’Ucraina richiede l’adozione di un debito comune dell’UE.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

CAOS in FRANCIA: CRISI istituzionale, piazze in FERMENTO e una UE più DEBOLE

Ultime notizie su Macron UE

Argomenti discussi: Macron, 'Debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale'; Macron: Debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale; Unione europea: Macron: debito comune Ue per difesa e intelligenza artificiale | blue News; Macron: debito comune Ue per difesa e IA.

Macron, 'Debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale'Il presidente francese Emmanuel Macron ha rilasciato una intervista sulla sua dottrina economica europea che intende proporre nelle scadenze delle prossime settimane e mesi, in particolare ad Anver ... ansa.it

Macron: debito comune Ue per difesa e intelligenza artificialeNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch

Mentre l’Italia di Giorgia Meloni vede lo spread tra BTp e Bund sceso ai minimi dal 2008, malgrado la fine del sostegno della BCE al nostro mercato sovrano, la Francia di Macron è in crisi politica e fiscale nonchè esposta a persistenti rischi di debito, crescita e facebook