Difesa i civili alla sfida | nuovi contratti e l’ombra dell’IA

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 aprile, nella Sala Vespucci dell’arsenale militare della Spezia, si è svolto un incontro tra i lavoratori civili del Ministero della Difesa e i rappresentanti dei sindacati FLP e FLP Difesa. La discussione si è concentrata sui nuovi contratti e sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore. L’evento ha visto la partecipazione di diversi operatori e rappresentanti sindacali, che hanno affrontato i temi legati alle prospettive occupazionali e alle sfide tecnologiche.

Il 15 aprile scorso, la Sala Vespucci dell’arsenale militare della Spezia ha ospitato un importante confronto tra i lavoratori civili del Ministero della Difesa e le rappresentanze sindacali FLP e FLP Difesa. L’assemblea compartimentale ha messo al centro del dibattito il rinnovo del contratto collettivo nazionale per le Funzioni Centrali, l’impatto delle nuove tecnologie e la gestione delle risorse umane all’interno degli enti territoriali del settore. La sfida contrattuale e l’evoluzione tecnologica nel settore pubblico. Le basi per il futuro dialogo con l’ARAN sono state tracciate da Elio Di Grazia, che coordina il territorio per la Federazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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