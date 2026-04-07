Il Ministero dell'Ambiente sta studiando un nuovo Piano di emergenza per il sistema del gas naturale, con l'obiettivo di gestire la crisi energetica causata dal conflitto in Iran. Le misure previste includono riduzioni dei consumi, interventi sulle industrie e promozione dello smart working. Il piano del 2023 si basa sulla strategia già predisposta e coinvolge diversi settori per fronteggiare le difficoltà legate all'approvvigionamento energetico.

Il «Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale» del 2023 è la base sulla quale stanno lavorando i tecnici del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per elaborare le misure per affrontare la crisi energetica seguita alla guerra in Iran. Il piano verrà aggiornato sulla base delle esigenze del momento, che al momento non possono essere previste, data l’estrema instabilità della situazione bellica. Lo apprende l’ANSA da fonti del ministero. Il Mase valuta anche le raccomandazioni del 20 marzo scorso dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) sulla riduzione del consumo di combustibili fossili. Tra queste ci sono lo smart working, il razionamento dei carburanti e limitazioni all’uso dei veicoli (con l’ipotesi targhe alterne). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il ministero dell'Ambiente al lavoro su Piano gas e misure contro l'emergenza: allo studio tagli alle industrie, smart working, riduzione dei consumi

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I tecnici del ministero dell'Ambiente stanno studiando il 'Piano d'emergenza' per fare fronte alla crisi energetica legata alla guerra in Iran. Fra le possibili misure, smart working, il razionamento dei carburanti e le targhe alterne. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin - facebook.com facebook

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