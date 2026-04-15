Crisi energetica in Italia il piano del governo Meloni | taglio delle accise smart-working e mezzi pubblici

Il governo italiano ha annunciato un piano di interventi per fronteggiare la crisi energetica. Le misure includono un taglio delle accise sui carburanti, l’adozione di politiche di smart-working e il potenziamento dei mezzi pubblici. Inoltre, si sta valutando un aumento della spesa pubblica per sostenere l’economia nazionale e ridurre l’impatto del caro energia sulla popolazione e le imprese.

Il governo interviene contro il caro energia con il taglio delle accise e un piano per ridurre i consumi, mentre valuta più spesa pubblica per sostenere l'economia. Ma tra misure temporanee, tagli alla spesa e rischio recessione, la strategia resta in equilibrio precario.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Smart working e targhe alterne, come in lockdown per la crisi energetica: il piano italianoLa tregua di due settimane stabilita da Iran e Usa non ha fermato gli sforzi del Governo per affrontare la crisi energetica causata dalla guerra in... Crisi energetica, il piano della Ue per ridurre i consumi: abbassare i limiti di velocità e smart workingC'è la firma di Dan Jørgensen, commissario europeo all'Energia, sul monito lanciato dall'Ue a proposito della crisi energetica causata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crisi energetica e carburanti: l’Italia verso il lockdown energetico?; Crisi energetica: l'Italia si prepara a un piano anti-emergenza; Crisi energetica: dal governo ipotesi su come intervenire; Lockdown energetico, da smart working a targhe alterne: le ipotesi. Crisi energetica in Italia, il piano del governo Meloni: taglio delle accise, smart-working e mezzi pubbliciIl governo interviene contro il caro energia con il taglio delle accise e un piano per ridurre i consumi, mentre valuta più spesa pubblica per sostenere ... fanpage.it Crisi energetica, l'Italia rinvia l'addio al carbone. Le centrali restano fino al 2038Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi energetica, l'Italia rinvia l'addio al carbone. Le centrali restano fino al 2038 ... tg24.sky.it Due parole, importanti, sulla crisi energetica e quello che sta accadendo sui mercati. Alcuni paragonano questa crisi energetica alle fasi iniziali della pandemia di COVID, quando tutti fischiettando guardavamo altrove. Il petrolio future resta intorno ai 100 $/bar x.com Dallo scoppio della guerra in Ucraina, l’Italia è entrata in una crisi energetica che continua ancora oggi a pesare sulle famiglie italiane. In questo contesto, la povertà energetica nel nostro Paese ha raggiunto livelli allarmanti: secondo la Cgia di Mestre riguard - facebook.com facebook