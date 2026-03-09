Salerno espulso cittadino marocchino pluripregiudicato

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino marocchino pluripregiudicato, attualmente detenuto. L'operazione è stata condotta dal personale dell' Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, che ha dato esecuzione al provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria competente. L'accompagnamento verso il rimpatrio. Il soggetto, detenuto per diversi reati tra cui stupefacenti, armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato prelevato nella mattinata del 6 marzo dalla Casa Circondariale di Salerno. Successivamente è stato accompagnato presso un aeroporto internazionale italiano, da dove è stato rimpatriato nel proprio Paese di origine.