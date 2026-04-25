A Barcellona si apre il Seafood Expo Global 2026, dove 93 aziende italiane del settore ittico partecipano all’evento. Il comparto genera un valore di circa 10 miliardi di euro e vede la Spagna come principale mercato di riferimento. La presenza italiana al salone internazionale si concentra su prodotti di alta qualità, molti dei quali sono riconosciuti come eccellenze Made in Italy.

? Cosa sapere 93 realtà ittiche italiane partecipano al Seafood Expo Global 2026 a Barcellona.. Il settore genera 10 miliardi di euro di valore con la Spagna principale partner.. A Barcellona, 93 realtà d’eccellenza hanno rappresentato il volto del settore ittico italiano al Seafood Expo Global 2026, consolidando un sistema economico che genera oltre 10 miliardi di euro di valore aggiunto e si apre con forza ai mercati internazionali. Il bilancio della missione istituzionale guidata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) delinea un quadro di forte competitività. Con esportazioni che superano il miliardo di euro, l’Italia ha nella Spagna il proprio principale partner commerciale, capace di assorbire il 12% dei prodotti spediti dall’autrice del Made in Italy.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesce Made in Italy: 93 eccellenze sbarcano a Barcellona

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