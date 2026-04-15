Made in Italy raggiunti i 1000 marchi storici | valgono 93 mld e 363mila posti di lavoro

Sono stati iscritti ufficialmente nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale 1000 marchi italiani. Questi marchi sono associati a circa 780 imprese, che nel complesso producono un volume d’affari di circa 93,6 miliardi di euro e occupano 363mila lavoratori. La cifra rappresenta un traguardo importante per il settore, evidenziando il valore economico e la presenza sul mercato di queste aziende.

1000 Marchi Storici iscritti: è il traguardo raggiunto dal Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un ecosistema composto da 780 imprese titolari che generano un volume d’affari complessivo di 93,6 miliardi di euro e garantiscono l’occupazione di 363.201 addetti. Il dato importante, accolto con soddisfazione anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, emerge dal rapporto ‘L’Italia dei 1000 Marchi Storici di Interesse Nazionale. La giornata del Made in Italy. Numeri, territori e prospettive di un patrimonio industriale del Made in Italy’, presentato a Palazzo Piacentini n ella giornata del Made in Italy, in occasione della quale la facciata principale di Palazzo Chigi, sarà illuminata con il tricolore italiano verde, bianco e rosso, a bande verticali, dalle ore 20:00 alle ore 23.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Made in Italy, raggiunti i 1000 marchi storici: valgono 93 mld e 363mila posti di lavoro Notizie correlate Made in Italy, identità e talento. Meloni: Mille marchi storici e 100 mld di fatturato“?Desidero ringraziare l’Associazione Marchi Storici d’Italia e tutti i titolari presenti oggi a Palazzo Piacentini per aver promosso questa giornata... Leggi anche: Mille marchi storici per il futuro del Made in Italy, incontro a Palazzo Piacentini Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ItalyX, sbarca su blockchain l’asset che certifica il Made in Italy; MICS, il futuro del Made in Italy con la fase 2.0; Giornata nazionale del made in italy (15 aprile); Difesa del Made in Italy: a Policoro la mobilitazione dei coltivatori calabresi con Coldiretti. Giornata del made in Italy: raggiunti i 1000 marchi storici, per un fatturato di 93,6 miliardi di euroE' stato presentato oggi, in occasione della giornata del made in Italy, a Roma, presso la sede del Mimt, il rapporto L’Italia dei 1000 marchi storici ... fashionunited.it Giornata del Made in Italy, raggiunto traguardo di 1.000 marchi storici. Sequestrati dalla Gdf 81 milioni di prodotti contraffattiLa Guardia di Finanza ha condotto 9.044 interventi contro la contraffazione, denunciando 4.066 persone. Le 780 imprese titolari dei marchi storici generano un volume d'affari complessivo di 93,6 milia ... milanofinanza.it Il #MIM celebra oggi, #15aprile, la #GiornatanazionaledelMadeinItaly 2026 con una serie di iniziative per valorizzare il contributo della scuola per la promozione del saper fare italiano. In collaborazione con la Fondazione Imprese e Competenze del Minist - facebook.com facebook Made in Italy, #Meloni: l'Italia non si è mai arresa, il governo c'è x.com