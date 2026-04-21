A Roma, il Palazzo Piacentini ha ospitato questo martedì 21 aprile 2026 una celebrazione che segna un punto di svolta per l’economia del Paese: il raggiungimento della quota di 1.000 marchi storici iscritti nel Registro Speciale di Interesse Nazionale. Questo traguardo non è solo un numero simbolico, ma rappresenta la forza di un sistema industriale composto da 780 imprese titolari che, insieme, muovono un ingente volume d’affari pari a 93,6 miliardi di euro e sostengono i mezzi di sussistenza di oltre 363.000 lavoratori. Il cuore pulsante del tessuto produttivo tra numeri e territori. L’evento, dedicato alla Giornata del made in Italy, ha messo in luce come la struttura economica nazionale poggi su pilastri estremamente solidi, identificati attraverso le cosiddette “4 A: agroalimentare, automazione, abbigliamento e arredo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Made in Italy: traguardo 1.000 marchi, un tesoro da 93 miliardi

Notizie correlate

Made in Italy, raggiunti i 1000 marchi storici: valgono 93 mld e 363mila posti di lavoro1000 Marchi Storici iscritti: è il traguardo raggiunto dal Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un ecosistema composto da 780...

Made in Italy, a Roma i 1.000 Marchi Storici. A Palazzo Piacentini focus su crescita e innovazioneSi terrà il prossimo 15 aprile, in occasione della Giornata del Made in Italy, l’evento “1000 Marchi Storici per il futuro del Made in Italy”, in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Giornata del Made in Italy: raggiunto il traguardo dei 1000 Marchi Storici, per un fatturato di 93,6 miliardi di euro e 363mila addetti; Giornata del Made in Italy, raggiunto traguardo di 1.000 marchi storici. Sequestrati dalla Gdf 81 milioni di prodotti contraffatti; Made in Italy, i marchi storici toccano quota mille: quanto vale il settore; Giornata nazionale del Made in Italy, il videomessaggio del Presidente Meloni.

Made in Italy, i marchi storici toccano quota mille: quanto vale il settoreL’ingresso di Prenatal, dell’occhialeria Luxol e delle penne Aurora nel registro speciale del ministero delle Imprese e del Made in Italy segna un traguardo importante: per la prima volta il numero de ... tg24.sky.it

Giornata del Made in Italy, raggiunto traguardo di 1.000 marchi storici. Sequestrati dalla Gdf 81 milioni di prodotti contraffattiLa Guardia di Finanza ha condotto 9.044 interventi contro la contraffazione, denunciando 4.066 persone. Le 780 imprese titolari dei marchi storici generano un volume d'affari complessivo di 93,6 milia ... milanofinanza.it

Le vendite di frutta e verdura made in italy all’estero salgono a 6,6 miliardi nel 2025 ma cresce anche l’import: il saldo commerciale si riduce del 26% e rischia di peggiorare per il surplus di merce che arriverà sul mercato Ue a causa del blocco di alcuni mercat facebook

15 aprile | Giornata nazionale del Made in Italy Creatività. Qualità. Saper fare. Nei territori, le radici del Made in Italy. #GiornataNazionaleMadeinItaly2026 @UrsoAdolfo @mimit x.com