Pescara la carica di Verratti per sbloccare la Juve Stabia

Sabato 25 aprile, il centrocampista ha fatto visita alla squadra di calcio della città prima della partita in casa contro la squadra avversaria. La visita si è svolta prima dell’incontro e ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media locali. La partita si terrà in uno stadio cittadino, con le due squadre che si affronteranno in una sfida valida per il campionato di livello nazionale.

? Cosa sapere Verratti visita il Pescara sabato 25 aprile prima della sfida casalinga contro Juve Stabia.. Il Delfino punta sulla forza offensiva di Di Nardo per interrompere il recente calo.. Sabato 25 aprile alle ore 15, lo stadio di Pescara ospiterà il confronto tra il Delfino e la Juve Stabia, un incontro che vede l’arrivo di Marco Verratti in casa biancazzurra per offrire un supporto morale alla squadra prima del via ufficiale. L’atmosfera nello spogliatoio dei padroni di casa è stata alimentata dalla visita del centrocampista, che dopo il precedente coinvolgimento di Ciro Immobile durante la sfida contro la Sampdoria, torna a essere una figura di ispirazione per il gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, la carica di Verratti per sbloccare la Juve Stabia Notizie correlate Pescara-Juve stabia, c'è l'amuleto Verratti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streamingSe contro la Sampdoria era stato Ciro Immobile la special guest star sugli spalti, stavolta sarà Marco Verratti l'ospite d'onore in casa Delfino. Pescara-Juve Stabia, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pescara, cresce l’attesa per la Juve Stabia: Di Nardo carica; Serie B, Di Nardo carica il Pescara: Non firmo per i playout, l'Adriatico pieno è decisivo; Calcio, il Pescara con la Juve Stabia non può sbagliare; Under 17 Serie A e B, Empoli show: 7-0 alla Juve Stabia e sorpasso in vetta al Girone C. Juve Stabia, novanta minuti contro il Pescara che valgono una stagioneAll’Adriatico si incrociano salvezza e playoff in una sfida ad altissima tensione, dopo un’altra settimana vissuta dalle Vespe con vista sul passaggio proprietà dal fondo americano Solmate all’imprend ... ilgazzettinovesuviano.com Pescara-Juve Stabia, c'è l'amuleto Verratti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streamingARBITRO -Il match sarà diretto dal 37enne Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Un solo precedente col Delfino, settembre 2021 in C, vittoria sul campo della Carrarese per 2-1. Con i campani ... ilpescara.it Conto alla rovescia per Pescara-Juve Stabia. Designato il fischietto di Rovereto per la partita con i campani in programma allo stadio Adriatico #Sport #Calcio - facebook.com facebook Domani Pescara-Juve Stabia x.com