Pescara-Juve Stabia trentaseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaseiesima giornata di Serie B 20252026, si affrontano Pescara e Juve Stabia. La squadra abruzzese cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre quella campana ha bisogno di una vittoria per mantenere la posizione nei playoff. La partita si svolge in un contesto di sfide decisive per entrambe le formazioni, con le probabili formazioni che saranno annunciate nelle ore precedenti. La gara sarà trasmessa in diretta e disponibile anche in streaming.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli abruzzesi sono in corsa per evitare una retrocessione che sembrava scontata, mentre i campani devono vincere per confermarsi nei playoff. Pescara-Juve Stabia si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Cornacchia PESCARA-JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli abruzzesi devono compiere un’impresa ai limite dell’impossibile. Fino a poco tempo fa, la squadra di Gorgone veniva data per spacciata in chiave retrocessione, mentre adesso può giocarsi le proprie carte. Attualmente vantano 33 punti, come Spezia e REggiana, e adesso può puntare ad un piazzamento playoff.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pescara-Juve Stabia, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Mantova vs Juve Stabia, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Avellino vs Juve Stabia, ventisettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pescara-Juve Stabia: biglietti in vendita per la gara del 25 aprile; Calcio serie B, il Pescara sciupa e si fa raggiungere (2-2) dalla Carrarese: ora è ultimo; SERIE B | Tre giornate alla fine: il Padova è a +4 dai playout e a +7 dalla zona retrocessione; Calendario Pescara - Serie B Girone Unico Italia. Pescara-Juve Stabia: biglietti in vendita per la gara del 25 aprileAperte le vendite dei biglietti per Pescara–Juve Stabia del 25 aprile allo Stadio Adriatico. Prezzi, punti vendita, ridotti e settore ospiti ... abruzzonews.eu Pescara, Sebastiani: Sono sicuro che ci salveremo. Juve Stabia forte, va rispettataSono assolutamente fiducioso per la salvezza e lo dico con convinzione, tutti noi siamo convinti di farcela dalla società alla squadra fino. tuttomercatoweb.com Finora, tra paganti e abbonati, siamo già a quota 10.500 spettatori. Sono andati esauriti in poche ore i tagliandi di Curva Nord e Tribuna Majella. Restano ancora tre giorni a disposizione #ilcentro #tifosi #calcio #pescara #JuveStabia - facebook.com facebook Calcio, sold out in un'ora e mezza la curva nord per Pescara-Juve Stabia #ANSA x.com