Pescara-Juve stabia c' è l' amuleto Verratti | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Nella partita tra Pescara e Juve Stabia, Marco Verratti sarà presente come ospite d'onore, mentre contro la Sampdoria era stato Ciro Immobile a essere protagonista sugli spalti. Sono state diffuse le ultime notizie sulle probabili formazioni e le modalità di visione in televisione e streaming dell'incontro. La sfida si svolgerà in un clima di attesa, con i tifosi pronti a seguire l’appuntamento sportivo.