Pescara-Juve stabia c' è l' amuleto Verratti | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming
Nella partita tra Pescara e Juve Stabia, Marco Verratti sarà presente come ospite d'onore, mentre contro la Sampdoria era stato Ciro Immobile a essere protagonista sugli spalti. Sono state diffuse le ultime notizie sulle probabili formazioni e le modalità di visione in televisione e streaming dell'incontro. La sfida si svolgerà in un clima di attesa, con i tifosi pronti a seguire l’appuntamento sportivo.
Se contro la Sampdoria era stato Ciro Immobile la special guest star sugli spalti, stavolta sarà Marco Verratti l'ospite d'onore in casa Delfino. Alla vigilia di Pescara-Juve Stabia, gara in programma sabato 25 aprile alle ore 15, il gufetto di Manoppello ha fatto visita alla squadra, caricandola.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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