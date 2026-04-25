A Pescaglia, il 29 aprile a partire dalle 8:30, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nel quartiere Le Prada a causa di un intervento di manutenzione sul serbatoio Gaia. L'operazione coinvolgerà nove utenze e potrebbe determinare temporanei cali di pressione o acqua torbida. La sospensione durerà fino al completamento dei lavori, previsto nello stesso giorno.

? Cosa sapere Manutenzione serbatoio Gaia a Le Prada mercoledì 29 aprile dalle ore 8:30.. Intervento su nove utenze con possibili cali di pressione o acqua torbida.. Mercoledì 29 aprile, dalle ore 8:30 fino alle 13:00, la località di Le Prada e le aree limitrofe del Comune di Pescaglia subiranno disagi alla rete idrica a causa di un intervento di manutenzione programmato sul serbatoio dell’acquedotto. La società Gaia ha confermato che i lavori mirano a garantire il corretto funzionamento della rete servente l’intera zona, ma comporteranno possibili interruzioni del servizio o cali di pressione per circa nove utenze coinvolte. Disservizi idrici e gestione delle criticità nella frazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescaglia, stop all’acqua a Le Prada: manutenzione al serbatoio

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