Manutenzione rete idrica a Corato stop all’acqua | orari e punti rifornimento

Acquedotto Pugliese ha comunicato che, a causa di interventi di manutenzione sulla rete idrica, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa temporaneamente a Corato. La mancanza di fornitura coinvolgerà alcune zone della città e saranno indicati specifici orari e punti di rifornimento per la distribuzione alternativa. L’intervento è programmato per garantire la corretta funzionalità del sistema idrico locale.

Acquedotto Pugliese annuncia interventi di manutenzione sulla rete idrica a servizio dell’abitato di Corato, con conseguente sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua. I lavori riguarderanno in particolare i sistemi che regolano il flusso e la pressione nella condotta principale.Quando.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Manutenzione alla rete idrica: stop all’acqua in sette ComuniA Casalattico e Santopadre la sospensione riguarderà l’intero territorio comunale. Stop all'acqua in tre frazioni per lavori urgenti sulla rete idricaLa sospensione si rende necessaria per consentire la sostituzione di un tratto di rete idrica in via Giardini Reali, presso l’impianto di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Domenica senza acqua o con forti disagi, maxi-lavori sulla rete idrica tra impianti e condotte: le zone interessate; Manutenzione alla rete idrica di Roma sud: Mezzocammino e zone limitrofe per ore senz’acqua il 14 aprile; Interventi di manutenzione sulla rete idrica: l'Aca sta rispettando il cronoprogramma dei lavori; Castrocaro Terme, oggi lavori Hera di manutenzione della rete idrica. Manutenzione rete idrica a Corato, stop all’acqua: orari e punti rifornimentoAcquedotto Pugliese annuncia interventi di manutenzione sulla rete idrica a servizio dell’abitato di Corato, con conseguente sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua. I lavori riguarderanno ... baritoday.it Interruzione idrica programmata a Pescocanale per lavori di manutenzioneCapistrello - Disagi temporanei in arrivo per i residenti della frazione di Pescocanale, dove è stata annunciata un’interruzione del servizio idrico per consentire interventi urgenti sulla rete. terremarsicane.it Il provvedimento a causa di eventi di manutenzione e potenziamento della rete - facebook.com facebook