Perugia | targa per le vittime LGBTQIA+ del fascismo ai Giardini

A Perugia, il 25 aprile, sarà scoperta una targa ai Giardini del Frontone dedicata alle vittime LGBTQIA+ del fascismo. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della giornata e intende ricordare le persone che hanno subito persecuzioni a causa della loro identità di genere o orientamento sessuale durante il periodo fascista. La cerimonia prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e attivisti.

? Cosa sapere Perugia inaugura il 25 aprile ai Giardini del Frontone una targa per le vittime LGBTQIA+.. L'iniziativa ricorda Fernanda Bellachioma, condannata al confino dal regime fascista nel 1928.. Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15, i Giardini del Frontone a Perugia ospiteranno l’inaugurazione di una targa commemorativa per onorare le vittime LGBTQIA+ colpite dalle persecuzioni del regime fascista. L’iniziativa nasce da un patto di collaborazione tra il Comune di Perugia e l’associazione Omphalos LGBTQIA+, con l’obiettivo di dare un volto alla memoria storica durante l’ottantunesimo anniversario della Liberazione. La cerimonia ufficiale si inserisce nel programma delle celebrazioni cittadine, portando alla luce un capitolo di repressione che è rimasto a lungo nell’ombra degli archivi ufficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia: targa per le vittime LGBTQIA+ del fascismo ai Giardini Notizie correlate 25 Aprile, Perugia ricorda le vittime LGBTQIA+ del fascismoIl Comune di Perugia e Omphalos hanno firmato un patto di collaborazione per apporre una targa in memoria delle persone perseguitate dal regime... La memoria che va tenuta viva. Una targa per ricordare le vittime: "Quei bombardamenti del 1943"Cerimonia di scoprimento di una targa marmorea dedicata alle vittime civili dei bombardamenti avvenuti in città tra il 1943 e il 1945. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Perseguitati per l'orientamento sessuale dal regime fascista: a Perugia una targa per le vittime; A Perugia una targa in memoria delle vittime Lgbtqia+ del nazi-fascismo; 25 Aprile, Perugia ricorda le vittime LGBTQIA+ del fascismo; L’Azienda Ospedaliera di Perugia protagonista al Future Female. Perugia celebra il 25 aprile: tutte le iniziative. In borgo XX Giugno una targa in ricordo delle vittime Lgbtqia+ perseguitate dal regime fascistaDomani, sabato 25 aprile, ricorre l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Anche Perugia celebra la ricorrenza con una serie di iniziative istituzionali e momenti di commemorazione d ... corrieredellumbria.it A Perugia una targa in memoria delle vittime Lgbtqia+ del nazi-fascismoA Perugia il 25 aprile, nell'ambito delle cerimonie ufficiali per la Liberazione, sarà inaugurata nell'area del Frontone una targa commemorativa in memoria delle vittime Lgbtqia+ del nazi-fascismo. (A ... ansa.it “In Umbria si stanno verificando episodi di criminalità violenta da parte degli immigrati di seconda generazione, con le bande”. E l’allarme che arriva dal procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, nell’intervista in cui traccia un bilancio dei suoi sei anni a Perug - facebook.com facebook Umbria, Perugia, Rocca Paolina x.com