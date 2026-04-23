25 Aprile Perugia ricorda le vittime LGBTQIA+ del fascismo

Il 25 aprile, a Perugia, si terrà un'iniziativa per ricordare le vittime LGBTQIA+ del fascismo. Il Comune e un’associazione hanno firmato un accordo per installare una targa in loro memoria. L’evento mira a commemorare chi ha subito persecuzioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere durante il regime. La cerimonia si svolgerà nel centro della città, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della comunità.

Il Comune di Perugia e Omphalos hanno firmato un patto di collaborazione per apporre una targa in memoria delle persone perseguitate dal regime fascista per l'orientamento sessuale e l'identità di genere.In occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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