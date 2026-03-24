Nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gallenga, sopra il supermercato Coop, per un incendio che aveva interessato gli uffici e gli studi medici situati al piano superiore. L’intervento si è concluso senza registrare feriti. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Si è concluso nel pomeriggio l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Gallenga, dove un incendio aveva interessato i locali adibiti a uffici e studi medici situati sopra il punto vendita Coop. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sono sviluppate all’interno di uno studio medico. L’allarme era scattato poco prima delle 16, con l’arrivo sul posto della prima e della seconda partenza dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autoscala proveniente dal comando provinciale di Perugia. Presente anche il funzionario di servizio per il coordinamento delle operazioni, mentre il personale del 118 è intervenuto a scopo precauzionale. L’incendio è stato rapidamente circoscritto e messo sotto controllo, evitando il propagarsi ad altri ambienti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Incendio in via Gallenga sopra la Coop: intervento concluso, nessun ferito

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