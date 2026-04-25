Nella giornata di ieri, la polizia locale di Persiceto ha effettuato numerosi controlli che hanno portato al rilievo di circa 4.000 sanzioni. Le attività si sono concentrate su violazioni del codice della strada, il sequestro di armi e il controllo di discariche abusive. Durante le operazioni, sono state identificate diverse irregolarità che hanno portato all’emissione di multe e a interventi di natura amministrativa.

? Cosa sapere Polizia locale di Persiceto registra 4.000 sanzioni tra violazioni stradali, armi e rifiuti.. Nuovi sistemi di lettura targhe potenziano i controlli e la sicurezza nel territorio.. Da gennaio a oggi, la polizia locale di Persiceto ha registrato circa 4.000 violazioni al Codice della strada, tra cui il sequestro di 56 mezzi senza copertura assicurativa e il ritiro di 78 patenti. Il bilancio operativo che emerge dall’attività del comando cittadino evidenzia un presidio costante del territorio, con un intensificarsi dei controlli nell’ultimo mese. Luca Nasci, il comandante della polizia locale, ha spiegato come le operazioni siano state potenziate attraverso una stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine, puntando sulla sicurezza della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Persiceto: 4.000 sanzioni e blitz tra armi, droga e rifiuti illegali

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