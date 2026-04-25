Nel suo nuovo album, Marco Masini presenta la traccia intitolata Perfetto Imperfetto, che si distingue come un brano che combina elementi di ballad con una forte carica emotiva. La canzone si apre con un tono di sincerità, rivelando una confessione attraverso una melodia che si fa più intensa e riflessiva. La composizione si caratterizza per una struttura musicale che permette alla voce di emergere in modo diretto.

C’è una crepa luminosa che attraversa Perfetto Imperfetto, title track e manifesto. Non si tratta di una semplice ballad, ma di una confessione in cui la musica di Marco Masini respira più a fondo. Il suo non è un disco che cerca la levigatezza, né l’applauso facile: è piuttosto una confessione in controluce, un dialogo ostinato tra ciò che siamo e ciò che fingiamo di essere. Masini torna con una scrittura che ha imparato a convivere con le proprie cicatrici. Le canzoni non chiedono di essere giudicate, ma ascoltate come si ascolta una storia raccontata a bassa voce, quando la notte abbassa le difese. Le melodie si muovono tra pianoforti che sanno ancora ferire e arrangiamenti più contemporanei, mai invadenti, come se ogni suono avesse rispetto del silenzio da cui nasce.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Perfetto Imperfetto, nel nuovo disco di Marco Masini il manifesto di consapevolezza

Fedez, Marco Masini - MALE NECESSARIO

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