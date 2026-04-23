Marco Masini presenta Perfetto imperfetto a Rovereto

Arriverà in Trentino il prossimo 8 maggio l’Instore tour di Marco Masini, con l’artista che approderà al centro commerciale Millenium center di Rovereto. Il concerto è in programma alle 18 e rientra nelle date del tour che il cantautore toscano ha messo in calendario per incontrare i fan e.🔗 Leggi su Trentotoday.it

MARCO MASINI: il 6 marzo esce PERFETTO IMPERFETTO

Notizie correlate

Marco Masini ai Petali col suo ’Perfetto imperfetto’Canzoni che da 36 anni conquistano persone di tutte le età con voce graffiante, come alcuni dei suoi più noti successi: venerdì il centro commerciale...

Marco Masini: è uscito l’album “Perfetto imperfetto”, il 24 aprile arriva anche in vinileph Luca BrunettiFIRENZE – È disponibile in digitale e in cd “Perfetto imperfetto”, il nuovo progetto discografico di Marco Masini pubblicato da Momy...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Marco Masini, il video-racconto di Perfetto imperfetto per l'uscita del vinile; MARCO MASINI: venerdì 24 aprile esce in VINILE il 13° album PERFETTO IMPERFETTO; Marco Masini, esce il vinile di Perfetto imperfetto e si allunga l’instore tour; Marco Masini, si aggiungono nuove date all’instore tour.

Da giugno Marco Masini in tour: 21 agosto concerto a Santa Maria di CastellabateSi arricchisce il calendario del tour estivo di Marco Masini con una nuova attesa tappa nel Salernitano. Il cantautore fiorentino sarà infatti in concerto il prossimo 21 agosto a Villa Matarazzo, a Sa ... ilvescovado.it

Marco Masini, si aggiungono nuove date all’instore tourIl prossimo 24 aprile uscirà in vinile Perfetto Imperfetto, l'ultimo album di Marco Masini. Si aggiungono nuove date al calendario instore. spettakolo.it

MARCO MASINI — LIVE 2026 // SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA) 21.8 - facebook.com facebook