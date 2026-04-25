Perde il controllo della moto 59enne trasportato in elisoccorso al Papa Giovanni

Da bergamonews.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 59 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni dopo un incidente in moto avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile a Colere. Nato nel Bellunese e residente a Cologne, ha perso il controllo del veicolo, riportando ferite che hanno richiesto un intervento urgente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere l’uomo e stabilizzarlo prima del trasferimento.

Colere. Un uomo di 59 anni, nato nel Bellunese ma residente a Cologne (Brescia), è stato portato con l’elisoccorso al Papa Giovanni per le ferite riportate in un incidente in moto nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile a Colere. L’allarme pochi minuti prima delle 14. Il 59enne si trovava a bordo della due ruote, una Guzzi 850, lungo la Statale 671 e procedeva insieme alla moglie in direzione di Castione: per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo della moto, finendo per schiantarsi al suolo. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Bergamo con l’elisoccorso: non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la passeggera. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza del Corpo Volontari della Presolana e i carabinieri di Clusone per i rilievi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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