L’allenatore del Tottenham ha spiegato di aver parlato individualmente con i calciatori, affermando che questa strategia contribuirà alla salvezza della squadra. In un'intervista, ha rivelato di aver rinunciato a diverse opportunità economiche nel corso della carriera per motivi legati alla sua visione del calcio. Le sue parole sono arrivate dopo il suo recente arrivo in Premier League, dove ha assunto il ruolo di tecnico della squadra.

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© Calcionews24.com - De Zerbi confessa: «Ecco perché il Tottenham si salverà, ho parlato con i calciatori uno a uno. Nella mia vita ho rinunciato a un sacco di soldi per questo motivo»

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