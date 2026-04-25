Perché nessuno compra più in Serie B? Tutti gli altri Motta che aspettano

Negli ultimi mesi si è notato un calo negli acquisti di calciatori dalla Serie B, mentre i club di Serie A sembrano preferire investimenti più consistenti in altri campionati. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, in particolare per quanto riguarda il ruolo dei portieri, con alcuni esempi di giovani promesse che sono passate direttamente in squadre di massima serie. La tendenza sembra essere quella di puntare su giocatori già affermati e meno su quelli emergenti nelle serie inferiori.

La scorsa estate, i club di Serie A hanno acquistato solo due giocatori a titolo oneroso dalla B: dal Frosinone, sono partiti direzione Pisa il centrocampista turco Vural e il difensore brasiliano Lusuardi (tra l’altro, rientrato in B a gennaio in prestito alla Reggiana). Ovviamente, fanno storia a sé i rientri dai prestiti – Pio Esposito e Vergara, casi da copertina –, chi in A ci è arrivato da svincolato (come Borrelli o Bertola) e chi è salito di categoria sul campo con le squadre promosse. Due sole operazioni, nella sessione di mercato più lunga: una goccia nel mare. Già a gennaio, con un solo mese di trattative a disposizione, il vento...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perché nessuno compra più in Serie B? Tutti gli altri Motta che aspettano Why Did Kings Fear These 10 Forgotten Warrior Queens | Bedtime History Documentary Notizie correlate Leggi anche: Gli allevatori inglesi si lamentano: nessuno li compra più Fedez, perché tutti si aspettano l’annuncio della gravidanza a Sanremo 2026Anche quest’anno Fedez è tra i cantanti più chiacchierati del Festival di Sanremo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Presidenza Figc, De Laurentiis: Malagò prenda in mano calcio italiano. Poi 'boccia' Abete; Nessuno ha più giocatori del Como nel Team of the Season della Serie A di EA Sports FC; L'Alfa Romeo Giulia compie 10 anni: 'A parità di prezzo è meglio della BMW Serie 3'; Malagò: Indispensabile politica si occupi del calcio. Possiamo tornare a volerci bene. Perché nessuno compra più in Serie B? Tutti gli altri Motta che aspettanoIl boom del portiere della Lazio accende i riflettori su un fenomeno: la Serie A non compra più calciatori al piano di sotto. Ma quando lo fa, si trova in casa dei tesori. Da Palmisani a Girma, da Ton ... msn.com 34 Serie A Stadio Dall’Ara Ore 18 Il racconto su Radio Romanista DAJE #ASRoma #BolognaRoma #SerieA - facebook.com facebook Serie A #JuveRoma Stadio La Marmora-Pozzo di Biella 12:30 Diretta su Dazn, RaiSport, RaiPlay #ASRomaFemminile x.com