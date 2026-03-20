Gli allevatori inglesi si lamentano | nessuno li compra più

Gli allevatori inglesi segnalano una diminuzione nelle vendite di cani e riferiscono che nessuno acquista più i loro animali. Dopo la morte della regina nel settembre 2022, Muick e Sandy, gli ultimi cani della sovrana, sono passati all’ex principe, che li aveva ricevuti in regalo dal suo terzogenito. La situazione riguarda quindi principalmente il mercato degli animali da compagnia nel Regno Unito.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Anche i corgi, i cani preferiti della regina Elisabetta, soffrono a causa dello scandalo di Andrea. In Gran Bretagna gli allevatori si lamentano: nessuno li compra più Il problema, ammettono gli esperti cinofili, è Andrea. Alla scomparsa di Elisabetta II, nel settembre 2022, Muick e Sandy, gli ultimi cagnolini della sovrana, che li aveva ricevuti in regalo proprio dal suo terzogenito, sono tornati in possesso dell’ex principe. Ma lo scandalo che continua a perseguitare gli ex York sta avendo un effetto negativo sugli allevamenti specializzati in questa simpatica razza: nessuno li vuole più comprare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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